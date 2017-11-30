С учетом некоторых обстоятельств, правительство Армении увеличило затратную часть госбюджета на 2018-й год еще на 15 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом во время очередного заседания правительства Армении сказал министр финансов Армении Вардан Арамян, представляя изменения в проекте бюджета и итоги обсуждений бюджета в комиссиях НС Армении.

По его словам, первый компонент необходимости увеличения затратной части госбюджета на 2018-й год еще на 15 млрд драмов связан с ростом драмового эквивалента конвертируемой валюты на 5 драмов – по сравнению с сентябрем. Из указанных 15 млрд драмов 1 млрд драмов пойдет на оплату военной группировки «Айастан», что соответствует необходимости обеспечения пограничной безопасности и международным обязательствам Армении. «1 млрд 289 млн драмов пойдет на субсидирование повышения тарифов на водоснабжение, 1,7 млрд драмов пойдет на обустройство аппарата правительства Армении в связи с конституционными реформами. По 4 млрд драмов пойдет на здравоохранение и пополнение резервов правительства Армении, поскольку в 2018-м году ожидаются множество незапланированных мероприятий, что приведет к незапланированным расходам»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его сведениям, правительство Армении получило от депутатов НС Армении более 100 предложений: многие из них безадресны, некоторые – актуальны, которые будут представлены, однако, с учетом возможностей правительства Армении.