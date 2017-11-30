Армения представила проект заявления ОДКБ относительно карабахской проблемы

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян, министр обороны Виген Саргсян 30-го ноября в Минске принимали участие в совместном заседании министерского совета ОДКБ и совета секретарей советов безопасности. Совбез Армении представлял и.о. руководителя аппарата Совбеза Арам Тананян.

Министры обсудили вопросы выполнения решений ереванской сессии Совбеза ОДКБ 2016 года.

Была одобрена повестка заседания, в которую включено более 20 вопросов.

Были обсуждены вопросы сопоставления внешней политики стран-участниц ОДКБ, развития военного и военно-технического сотрудничества, информационной безопасности, борьбы с терроризмом и пр. Были также затронуты вопросы последних развитий в Сирии и на Ближнем Востоке.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров доложил о текущей активности, достигнутых результатах.

От имени армянской делегации выступил министр ИД Армении Эдвард Налбандян, представив 25-летнюю историю ОДКБ и отметив, что принятые на ереванской сессии Совбеза ОДКБ 2016 года решения отражены в «Концепции перспектив развития ОДКБ до 2025 года».

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян представил на утверждение проект заявления ОДКБ относительно карабахской проблемы.

По итогам встречи были подписаны некоторые документы о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ОДКБ.