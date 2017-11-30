Виген Саргсян встретился в Минске с Сергеем Шойгу

Министр обороны Армении Виген Саргсян принимает участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

Делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсуждают комплекс вопросов в политической и военной областях, в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Находящийся с официальным визитом в Республике Беларусь министр обороны Армении Виген Саргсян в рамках заседания провел рабочие встречи со своими коллегами из стран ОДКБ, в том числе и с министром обороны России Сергеем Шойгу.