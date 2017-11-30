Правительство Армении на заседании 30-го ноября одобрило подписание с российской стороной протокола, предусматривающего сохранение в 2018 году цены на поставляемый из РФ природный газ.

«Во время недавнего визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Армению было достигнуто соглашение о том, что цена на природный газ, поставляемый в Армению, останется в 2018 году неизменной, что было заверено в подписанном протоколе »,- сказал министр энергетики Армении Ашот Манукян.

Как передает «Арменпресс», подписанные с российской стороной протоколы предусматривают сохранение в 2018 году цены на поставляемый из России газ в $150 за тысячу кубометров.

Как отметил, представляя проект решения, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян, документом предусматривается дать согласие на подписание протокола о внесении изменений в армяно-российское межправительственное соглашение от 2 декабря 2013 года "О порядке формирования цен при поставке природного газа в Армению". Протоколом предусмотрено, что цена на поставляемый в Армению российский природный газ на период с 1 января по 31 декабря 2018 года устанавливается в размере $150 за тысячу кубометров.

В связи с принятым решением премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что все дифференцированные подходы, которые были предусмотрены по выплатам за газ для социально необеспеченных слоев населения, перерабатывающих предприятий, парниковых хозяйств и приграничных сел сохраняются.