Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил упростить порядок предоставления сертификатов стране происхождения товаров

В ходе состоявшегося сегодня заседания правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил уточнить порядок предоставления сертификата о стране происхождения товара.

Как передает «Арменпресс», по словам Карена Карапетяна, в сфере экспорта, в частности при решении вопроса о предоставлении таможенных льгот, важное значение имеет предоставление сертификата о стране происхождения товара. По его словам, очень важно, чтобы данный процесс осуществлялся четко, не создавая препятствий для добросовестных предпринимателей.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сообщил, что в данный момент Торгово-промышленная палата Армении принимает меры в направлении внедрения цифровых инструментов, в результате чего предоставление сертификатов будет осуществлять в электронном виде.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил в месячный срок разработать и представить в аппарат правительства Армении предложения об уточнении и упрощении порядка предоставления сертификатов и проведения экспертизы.