США продали другим странам оружия почти на $42 млрд в 2017 году

США продали другим странам оружия в 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, на общую сумму $41,93 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Эти цифры свидетельствуют о том, что сохраняется высокий спрос на американские военные продукцию и услуги, - подчеркнуло управление. - США реализуют свои внешнеполитические цели и задачи обеспечения национальной безопасности, продавая оборонительные вооружения и оказывая услуги в сфере обороны другим странам, а также обучая их военнослужащих".