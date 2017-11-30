В праздничные и предпраздничные дни для Таможенной службы и коммерческих банков будут установлены графики дежурств

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства Армении 30-го ноября поручил установить рабочий график для Таможенной службы и коммерческих банков в праздничные и предпраздничные дни.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что проведенные исследования показывают, что в праздничные и предпраздничные дни резко активизируется деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, увеличиваются объемы и частота импорта и экспорта, физические лица чаще пресекают таможенную границу.

«Именно поэтому необходимо обеспечить бесперенойную деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поскольку увеличиваются объемы и частота импорта и экспорта, физические лица чаще пресекают таможенную границу»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Исходя из вышеуказанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил председателю Комитета государственных доходов при правительстве РА Вардану Арутюняну, учитывая новогодние праздники, с целью обеспечения непрерывности и бесперебойности предоставляемых хозяйствующим субъектам таможенных услуг, со 2 декабря до завершения праздничных дней в январе установить четкий график рабочих часов.

С предложением обеспечить работу коммерческих банков по субботам, воскресеньям и в праздничные дни премьер-министр Армении Карен Карапетян обратился также к председателю Центрального банка Армении, предложив со 2 декабря до завершения праздничных дней в январе установить четкий график рабочих часов.