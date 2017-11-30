Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил провести мероприятия, в результате которых экономические преступления с низкой степенью общественной угрозы будут декриминализованы. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время очередного заседания правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян напомнил, что в феврале 2017 года, по инициативе правительства Армении, были декриминализованы экономические преступления по части неуплаты налогов и пр. на сумму 2.000.000 драмов, повысив порог до 4.000.000 драмов, а также были уточнены основания для уголовного преследования по ряду других нарушений.

«В русле декриминализации указанных преступлений протекают и международные тенденции, что обосновано отсутствием общественной опасности при подобных преступлениях. Кроме того, всегда имеется возможность применить в подобных случаях иные правовые механизмы»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил исходя из вышесказанного, министрам юстиции и экономического развития, а также председателю КГД в 2-месячный срок совместно разработать и представить в правительство Армении проекты правовых актов по декриминализации экономических преступлений с низкой степенью общественной угрозы.