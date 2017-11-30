СМИ: отравленный брат Ким Чен Ына имел при себе антидот от убившего его яда

Отравленный в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Ына имел при себе антидот, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Star со ссылкой на эксперта, проводившего экспертизу вещества.

По данным газеты, в рюкзаке Ким Чен Нама находились 12 ампул антропина, препарата для обезвреживания нервно-паралитических веществ и ядов, включая VX, следы которого были обнаружены на коже Ким Чен Нама.

На слушании верховного суда Малайзии по делу об убийстве гражданина КНДР токсиколог К. Шармила, которой 10 марта передали экземпляры для исследования, подтвердила, что в ампулах был антидот.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии.