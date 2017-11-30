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Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека НС Армении созвала заседание: Прямой эфир


Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека НС Армении созвала заседание с целью включения в повестку второй сессии НС Армении шестого созыва некоторых законопроектов, с целью предварительного обсуждения и заключений по ним перед первым чтением. «Арменпресс» представляет ход заседания в прямом эфире. «Արմենպրես»-ը ներկայացնում է նիստը ուղիղ հեռարձակումը:



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