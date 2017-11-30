Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека НС Армении созвала заседание: Прямой эфир
Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека НС Армении созвала заседание с целью включения в повестку второй сессии НС Армении шестого созыва некоторых законопроектов, с целью предварительного обсуждения и заключений по ним перед первым чтением. «Арменпресс» представляет ход заседания в прямом эфире. «Արմենպրես»-ը ներկայացնում է նիստը ուղիղ հեռարձակումը:
- 11:44 США продали другим странам оружия почти на $42 млрд в 2017 году
- 11:25 СМИ: отравленный брат Ким Чен Ына имел при себе антидот от убившего его яда
- 11:25 Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека НС Армении созвала заседание: Прямой эфир
- 11:05 На некоторых дорогах республики – гололед
- 10:43 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 10:36 Макрон: в Ливии проведут операции по срочной эвакуации мигрантов
- 10:29 Трамп: США за 16 лет отправили на Ближний Восток $7 трлн, которые могли потратить на себя
- 10:25 Лавров: вопрос Крыма закрыт окончательно
- 10:20 Режим ЧС на Бали продлили до 10 декабря
- 10:17 Тиллерсон обсудит с Лавровым и Ван И вопросы КНДР по телефону
- 10:11 Бако Саакян направил поздравление по случаю Дня служащего Полиции
- 10:07 Юристы, финансисты, бизнесмены: малочисленная армянская община Китая довольно активна в различных отраслях
- 10:00 На главной рождественской елке Нью-Йорка зажглись огни
- 09:55 Постпред США при ООН призвала страны разорвать все связи с КНДР
- 09:48 Предстоящие новости: 30.11.2017
- 09:47 На дорогах Апарана, Севана, Джермука и Сисиана идет снег
- 09:32 Европейские индексы - 29-11-17
- 09:30 Американские индексы - 29-11-17
- 09:28 Цены на цветные металлы - 29-11-17
- 09:26 Цены на драгоценные металлы снизились - 29-11-17
- 09:23 Цены на нефть - 29-11-17
- 29.11-21:59 Подписанием соглашения с ЕС Армения реализовала политику «и, и»
- 29.11-21:38 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
- 29.11-21:29 Бывший хорватский генерал принял яд в зале суда Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге
- 29.11-20:45 Известен состав жюри конкурса Сержа Танкяна «7 нот»
- 29.11-20:39 Предстоящие на 30 ноября мероприятия
- 29.11-20:25 У США есть "большой список дополнительных санкций" против КНДР: Тиллерсон
- 29.11-19:43 В музее «Метрополитен» откроется выставка «Армения»
- 29.11-18:44 Президент Республики Арцах принял участие в мероприятии, посвященном 60-летию со дня рождения Национального героя Монте Мелконяна
- 29.11-18:39 Турция поддерживает процесс в рамках Минской группы ОБСЕ
- 29.11-18:13 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-11-17
- 29.11-18:12 Лондон предложил за Brexit сумму, близкую к требованиям Брюсселя
- 29.11-17:56 Азиатские индексы - 29-11-17
- 29.11-17:51 Правительство Чехии ушло в отставку
- 29.11-17:46 Трамп призвал к бойкоту CNN
16:22, 24.11.2017
Просмотрели 1315 раз Разрешение нагорно-карабахского конфликта без реализации права народа Нагорного Карабаха на свободное самоопределение: президент Армении
19:28, 23.11.2017
Просмотрели 1143 раз Официальный представитель МИД РФ прокомментировала информацию о «плане Путина» по урегулированию конфликта в Карабахе
11:32, 25.11.2017
Просмотрели 958 раз Прокуратура – одно из важных звеньевгосударственной системы для Арцаха, вставшего на путь демократии - Бако Саакян
19:15, 24.11.2017
Просмотрели 956 раз Исторический документ: Армения и ЕС подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
13:25, 23.11.2017
Просмотрели 917 раз «Если одна из сторон придерживается позиции «все или ничего», то в переговорах результатом будет «ничего»»: МИД Армении