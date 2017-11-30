На некоторых дорогах республики – гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 10:30 30-го ноября на территории Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 30-го ноября ночью в ряде областей ожидаются осадки, которые прекратятся после полудня 30-го ноября.1-4-го декабря осадков не ожидается.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

На дорогах в Арагацотне, Котайке, Вайоц Дзоре местами идет снег.

На перевале Варденяц, в Варденисе, Гаваре, Севане и Чамбараке на дорогах – гололед, в Шираке у села Ланджик – туман.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.