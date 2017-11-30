Макрон: в Ливии проведут операции по срочной эвакуации мигрантов

Руководители девяти европейских и африканских стран, а также ООН, ЕС и Африканский союз (АС) договорились провести в ближайшие дни или недели операции по срочной эвакуации мигрантов, которые стали жертвами торговцев людьми на территории Ливии. Об этом заявил в среду вечером президент Франции Эмманюэль Макрон, который принимает участие в работе проходящего в Абиджане (Кот-д'Ивуар) 5-го саммита Африканский союз - Евросоюз. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство France Presse.

Соответствующее решение было принято по итогам встречи, в которой приняли участие ООН, ЕС, АС, а также Франция, Германия, Италия, Испания, Чад, Нигер, Ливия, Марокко и Конго.

ЕС, АС и ООН также договорились заморозить авуары лиц, причастных к торговле людьми.



