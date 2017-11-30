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Трамп: США за 16 лет отправили на Ближний Восток $7 трлн, которые могли потратить на себя


США потратили в течение 16 лет на решение проблем ближневосточных стран $7 трлн, которые могли направить на свои нужды. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду американский лидер Дональд Трамп, выступая в городе Сент-Луис (штат Миссури). Трансляцию вел сайт Белого дома.

"За последние 16 лет мы потратили почти $7 трлн на Ближний Восток. [За эту сумму] мы могли бы перестроить нашу страну четыре раза", - выразил уверенность Трамп.

Он подчеркнул, что "позаботится об этом", говоря о ситуации на Ближнем Востоке.

 



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