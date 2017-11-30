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Лавров: вопрос Крыма закрыт окончательно


Вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт окончательно. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном в четверг интервью итальянской газете Libero.

"Тема закрыта раз и навсегда, - сказал он, отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России. - Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания".



 

 

 



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