Лавров: вопрос Крыма закрыт окончательно

Вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт окончательно. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном в четверг интервью итальянской газете Libero.

"Тема закрыта раз и навсегда, - сказал он, отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России. - Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания".





