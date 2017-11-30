Режим ЧС на Бали продлили до 10 декабря

Власти индонезийского острова Бали продлили до 10 декабря режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана, расположенного на самой высокой точке - горе Агунг. Как говорится в распространенном в четверг сообщении губернатора Бали Мэйд Мангку Пастике, "в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одновременно администрация гражданской авиации Индонезии проинформировала о закрытии аэропорта на соседнем острове Ломбок, также пользующемся популярностью среди иностранных туристов. "Рейсы приостановлены до 1 декабря", - отмечается в заявлении.

Официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо в четверг сообщил, что выброс пепла за сутки был зафиксирован на высоту около 2 км, в радиусе 10 км от кратера сохраняется опасная зона. На данный момент, по его словам, были эвакуированы около 43 тыс. жителей близлежащих районов. Всего же там находится около 100 тыс. человек.

Главный аэропорт острова из-за активизации вулкана был закрыт с 27 по 29 ноября. Отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тыс. человек. Между тем ряд авиакомпаний, в основном австралийские, по-прежнему не возобновили полеты на Бали.





