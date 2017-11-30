Тиллерсон обсудит с Лавровым и Ван И вопросы КНДР по телефону

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен обсудить в ходе телефонных бесед с главами МИД России Сергеем Лавровым и Китая Ван И вопросы, касающиеся Северной Кореи, как передает Арменпресс, об этом сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

"По моей информации, госсекретарь планирует созвониться с Россией и Китаем", - сказала она на брифинге в процессе обсуждения ситуации, связанной с КНДР.

Вместе с тем, она заявила, что пока не располагает информацией о возможной личной встрече между С.Лавровым и Р.Тиллерсоном в ходе предстоящего совещания ОБСЕ в Вене 7-8 декабря.