Бако Саакян направил поздравление по случаю Дня служащего Полиции
10:11, 30 Ноябрь, 2017
30 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня служащего Полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится:
«Уважаемые сотрудники и ветераны Полиции!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём служащего Полиции!
Мы высоко ценим вашу важную и ответственную службу, от осуществления которой во многом зависят обеспечение высокого уровня общественной безопасности в нашей стране, защищённость каждого члена общества.
Основными направлениями деятельности системы были и остаются: защита прав, свобод и законных интересов граждан, охрана интересов общества и государства, предупреждение преступности, обеспечение общественного порядка, борьба с негативными явлениями, профилактика правонарушений.
Для эффективного выполнения этих функций необходимо, чтобы полиция была укомплектована квалифицированными и хорошо подготовленными кадрами, преданными своему делу и родине специалистами, наделёнными соответствующими человеческими и моральными качествами, людьми, которые будут высоко держать честь полицейского.
Государство и впредь продолжит уделять внимание оснащению структуры современными материально-техническими средствами, процессу реализации мер, направленных на улучшение ваших рабочих и социальных условий.
Вновь поздравляю всех вас и желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов вам и вашим семьям!»