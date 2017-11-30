Юристы, финансисты, бизнесмены: малочисленная армянская община Китая довольно активна в различных отраслях

В Китае проживают около 600 армян. Армянская община институционально сформировалась и зарегистрировалась в 2013 году. В беседе с «Арменпресс» бывший председатель армянской общины Мгер Саакян рассказал, что их организация имеет исполнительный орган, который представляет интересы представителей армянской общины из различных городов Китая.

«Именно благодаря этому органу удается объединить армян, проживающих на расстоянии тысяч километров друг от друга. В основном, армяне живут в Конконге, Гуаньчжоу, Шанхае, Наньцзине и других городах. Местные армяне представлены в различных отраслях: есть армяне из диаспоры, получившие образование в лучших ВУЗах мира, которые сейчас работают в передовых учреждениях Китая. Среди них есть юристы, финансисты, бизнесмены, есть приехавшие из Армении студенты, последняя тенденция – из Армении приезжают преподаватели английского языка»,- сказал Мгер Саакян.

По его словам, несмотря на разбросанность, представители армянской общины умеют предстать в форме единого сообщества. Они находятся в ежедневной связи с помощью интернета, периодически они организуют различные мероприятия в различных городах.

Действует виртуальный колледж, Мери Князян провела курс армянского языка в одном из университетов Пекина.

По словам Мгера Саакяна, связь армянской общины с родиной очень активная, периодически организуются визиты в Армению.

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