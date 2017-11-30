На главной рождественской елке Нью-Йорка зажглись огни

Церемония зажжения огней на главной рождественской елке Нью-Йорка состоялась в среду вечером в центре этого крупнейшего города США. Мероприятие традиционно прошло на Рокфеллер-плаза на Манхэттене, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Церемонии включения гирлянды, состоящей более чем из 50 тыс. лампочек, предшествовал праздничный концерт, на котором выступили многие американские звезды, включая певицу Гвен Стефани, коллектив Pentatonix, кантри-исполнительницу Дженнифер Неттлз. Под занавес ежегодного мероприятия, которое состоялось уже в 85-й раз, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио опустил символический рубильник, после чего на елке зажглись огни.

Дерево венчает хрустальная звезда диаметром 2,9 м и весом 250 кг, составленная из 25 тыс. кристаллов производства австрийской фирмы Swarovski. Ель достигает 23 м в высоту, а ее вес составляет около 13 т. Ель будет сиять огнями до 7 января следующего года, после чего ее по традиции распилят и используют для строительства домов для малоимущих семей.