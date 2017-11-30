Постпред США при ООН призвала страны разорвать все связи с КНДР

Страны мира должны разорвать любые отношения с КНДР. Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в среду на экстренном заседании Совета Безопасности, посвященном очередному ракетному испытанию КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня мы призываем все страны разорвать любые связи с Северной Кореей", - сказала дипломат, упомянув сферы военного, научного, технического и экономического сотрудничества с Пхеньяном.

Одной из мер, которые могли бы остановить ракетную и ядерную программы КНДР, Хейли считает лишение Пхеньяна голоса во всемирной организации. Хейли отметила, что ведущую роль в умиротворении КНДР должен сыграть Китай. По ее словам, президент США Дональд Трамп ранее призвал председателя КНР Си Цзиньпина полностью прекратить поставку нефтепродуктов в КНДР.

По мнению постпреда США, военный конфликт, который стремится развязать Ким Чен Ын, приведет к "полному уничтожению режима в КНДР".

Утром 29 ноября КНДР осуществила первый с 15 сентября ракетный запуск. По данным северокорейского агентства ЦТАК, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Данные Японии и Южной Кореи практически не отличаются от этой информации. Как сообщили в японском министерстве обороны, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори.