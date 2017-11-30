Предстоящие новости: 30.11.2017

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 30-го ноября, состоится очередное заседание правительства Армении.

В резиденции посла Польши состоится встреча, посвященная программе развития «Польская помощь».

Сегодня, 30-го ноября, состоится представление результатов программы «Укрепление этики в вузовской системе Армении и борьба с коррупцией».

В ресторане «Арарат холл» состоится конкурс по приготовлению корейских блюд. Вечер посвящен 25-летию дипломатических отношений между Арменией и Кореей.

Сегодня, 30-го ноября, состоится прием по случаю Национального праздника ОАЭ, организованный посольством ОАЭ в Армении.

Сегодня, 30-го ноября, состоится пресс-конференция председателя Комитета защиты свободы слова Ашота Меликяна.

В Концертном зале «Арам Хачатурян» состоится концерт Государственного молодежного оркестра Армении.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter