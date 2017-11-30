Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении встретился с министром регионального развития и инфраструктур Грузии

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян в Тбилиси встретился с министром регионального развития и инфраструктур Грузии Зурабом Алавидзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в ходе встречи были обсуждены ряд дорожно-строительных программ, в том числе детали строительства тоннеля, предусмотренного вблизи автодороги Степанцминда-Ларс.

Ваан Мартиросян подчеркнул важнейшее значение строительства этой дороги для Армении и выразил надежду, что до начала строительства тоннеля, особенно в зимний период, будет уделено особое внимание работам по очистке дорог.

Зураб Алавидзе заверил, что они делают все возможное для обеспечения проходимости дороги. Он подчеркнул, что соответствующие структуры Грузии осуществляют работы по очистке дорог в чрезвычайном режиме.

В ходе встречи также был обсужден рад вопросов, касающийся строительных работ по расширению нейтральной зоны проезжей части автодороги между Грузией и Россией и модернизации дороги, связывающей Грузию с Арменией.