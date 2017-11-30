Европейские индексы - 29-11-17

МОСКВА, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.02% и составил 13061.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.14% и составил 5398.05 пункта, британский FTSE снизился на 0.90% и составил 7393.56 пункта, российский MICEX снизился на 1.18% и составил 2124.08 пункта, а RTSI снизился на 1.14% и составил 1142.96 пункта.