Подписанием соглашения с ЕС Армения реализовала политику «и, и»

Соглашение Армения-ЕС исходит из интересов Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

Он подчеркнул, что в партии положительно оценивают участие президента Армении Сержа Саргсяна в саммитах Европейской народной партии и Восточного партнерства.

Говоря о Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, Шармазанов подчеркнул, что подписанием документа Армения реализовала политику «и, и».

«Оно не направлено против кого-либо, оно ради Армении, ради наших партнерских отношений. Наши власти доказали, что возможно иметь партнерские отношения с Россией, ОДКБ, ЕАЭС и вместе с тем иметь документ, который исходит из перспектив Армении стать демократической, более развитой страной. Это соглашение еще раз доказывает, что Армения может быть мостом между ЕС и ЕАЭС. Это очень положительный шаг», - отметил Шармазанов.