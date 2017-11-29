Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
Министерство ЧС Армении сообщает, что 29-го ноября по положению на 08:00 часов в Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на территории Армении во второй половине дня 29-го, ночью 30-го ноября в большинстве регионов ожидаются осадки, после полудня 30-го осадки прекратятся. С 1-4 декабря ожидается погода без осадков.Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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