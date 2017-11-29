Бывший хорватский генерал принял яд в зале суда Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге

Бывший хорватский генерал Слободан Праляк скончался, выпив жидкость в ходе судебного заседания в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердил в среду журналистам официальный представитель инстанции Аенад Голчевски.

"Праляк, один из шести обвиняемых, скончался сегодня в госпитале в Гааге, - сказал он. - Апелляционная палата подтвердила приговор, вынесенный ранее судебной палатой и предусматривающий 20 лет тюремного заключения. Сразу после этого Праляк выпил жидкость, ему стало плохо".

Медицинский персонал МТБЮ тут же начал оказывать помощь Праляку. "Одновременно была вызвана скорая помощь, Праляка транспортировали в близлежащий госпиталь, - подчеркнул Голчевски. - Однако он скончался".

"В соответствии с существующими правилами, голландские власти начали независимое уголовное расследование данного инцидента, - добавил официальный представитель. - В настоящее время оно продолжается. МТБЮ приносит свои соболезнования родным и близким".

Праляк обвинялся в военных преступлениях, преступлениях против человечности и серьезных нарушениях Женевских конвенций от 1949 года в период вооруженного конфликта в 1992-1995 годах. Вместе с ним по этому делу проходили еще пять боснийских хорватов, все они в 2013 году были приговорены к тюремному заключению на сроки от 10 до 25 лет. Апелляцию подали и сами осужденные, и прокуратура, посчитавшая вынесенные приговоры слишком мягкими. По результатам рассмотрения апелляции судьи пришли к выводу, что судебная палата допустила определенные ошибки, однако приняли решение не изменять сроки наказания ни в меньшую, ни в большую сторону.