Известен состав жюри конкурса Сержа Танкяна «7 нот»

Вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян возглавит жюри конкурса «7 нот». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Creative Armenia, окончательным сроком подачи заявок – 15 декабря.

Известен состав жюри: бас-гитарист SOAD Шаво Одаджян, член группы Capital Cities Себу Симонян, джазмен Тигран Амасян, Заслуженный артист Армении Ваагн Айрапетян, профессор музыкальной школы Herb Alpert Джудит Смит и сам Серж Танкян.

Победитель конкурса получит приз в размере 5000 долларов США.

Заявку нужно до 15 декабря представить на сайт www.serjtankianchallenge.com.