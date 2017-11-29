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Турция поддерживает процесс в рамках Минской группы ОБСЕ


Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 ноября встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия),  Стефаном Висконти (Франция) и Андрю Шеффером (США).

Как сообщает Арменпресс, об этом министр иностранных дел Турции написал в своем Twitter. На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

«Я подтвердил поддержку Турции минскому процессу», - написал Чавушоглу.



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