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Президент Республики Арцах принял участие в мероприятии, посвященном 60-летию со дня рождения Национального героя Монте Мелконяна


В Степанакертском дворце культуры и молодежи президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 29 ноября принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию со дня рождения Героя Арцаха, Национального героя Республики Армения Монте Мелконяна. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.



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