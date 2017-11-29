Президент Республики Арцах принял участие в мероприятии, посвященном 60-летию со дня рождения Национального героя Монте Мелконяна

В Степанакертском дворце культуры и молодежи президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 29 ноября принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию со дня рождения Героя Арцаха, Национального героя Республики Армения Монте Мелконяна. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.