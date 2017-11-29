Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-11-17

ЕРЕВАН, 29 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 ноября, курс доллара США вырос на 0.12 драмa и составил 484.33 драм. Курс евро сократился на 1.06 драмa и составил 574.71 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 8.31 драм. Курс британского фунта вырос на 4.67 драмa и составил 648.81 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 42.50 драмa и составила 20116.13 драм. Цена серебра сократилась на 0.40 драмa и составила 265.81 драм. Цена платины выросла на 112.66 драмa и составила 14870.85 драм.