Лондон предложил за Brexit сумму, близкую к требованиям Брюсселя

Великобритания предложила Европейскому союзу (ЕС) в рамках переговоров о своем выходе из состава сообщества (Brexit) сумму, близкую к требованиям Брюсселя. Как передает Арменпресс, об этом заявил на брифинге в Брюсселе британский еврокомиссар Фил Хоган, отвечающий за сельское хозяйство.

"Предложение Лондона очень близко к тому, что ожидает ЕС", - сказал он.

Ранее европейский источник сообщил ТАСС, что Брюссель рассчитывает получить от Лондона около €52 млрд. В свою очередь британские СМИ за последние недели озвучили несколько сумм в интервале от €45 млрд до €55 млрд, но ни одна из этих цифр не получила официального подтверждения ни одной из сторон.





