Азиатские индексы - 29-11-17

ТОКИО, 29 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.49% и составил 22597.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.79% и составил 1786.15 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.13% и составил 3337.86 пункта, а HANG SENG снизился на 0.19% и составил 29623.83 пункта.