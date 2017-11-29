Трамп призвал к бойкоту CNN

Президент США Дональд Трамп призвал к ответному бойкоту телеканала CNN после сообщений о том, что телеканал бойкотирует новогодний прием для журналистов в Белом доме, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что телекомпания CNN не примет участие в вечеринке в Белом доме по случаю Рождества в предстоящую пятницу в знак несогласия с риторикой Трампа.

"Великолепно, а мы должны бойкотировать фейковые новости CNN. Иметь с ними дело – это полная потеря времени!", — написал Трамп в ответ на сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая опубликовала в своем Twitter аккаунте публикацию с комментарием: "Рождество приходит рано! Наконец, хорошие новости от CNN".

Прием для СМИ в Белом доме состоится днем в пятницу, 1 декабря.