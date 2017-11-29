Участники проекта "Марс-2020" официально приступили к постройке пятого марсохода НАСА, главной задачей которого будет сбор потенциальных следов жизни на красной планете, как передает Арменпресс, об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Проблема того, существует или существовала ли когда-либо жизнь за пределами Земли, является одной из главных загадок для науки и человечества в целом. Те образцы, которые мы соберем в ходе этой миссии, помогут нам приблизиться к ответу на этот фундаментальный вопрос – одни ли мы во Вселенной?", — заявил Кен Фарли (Ken Farley), научный руководитель миссии "Марс-2020" из Лаборатории реактивного движения НАСА.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity — он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.