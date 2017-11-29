В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость

Компания Apple работает над устранением неисправности в своей компьютерной оперативной системе.

Дефект в оперативной системе MacOS High Sierra позволяет получить доступ к компьютеру без пароля, а также открывает права администратора, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Мы работаем над программным обновлением, чтобы решить этот вопрос", - сообщила компания.

Неисправность была обнаружена турецким разработчиком Леми Эргином.

Он выяснил, что, если ввести в поле для имени пользователя слово root, а пароль оставить пустым, то при нажатии клавиши "ввод" несколько раз можно получить неограниченный доступ к компьютеру.

Компания Apple не ответила, знала ли она о неисправности перед тем, как об этом стало широко известно.

Учитывая возможности, открывшиеся в результате дефекта, эксперты поразились простоте этой "грубейшей и постыдной", по их словам, неисправности.