Премьер-министр Армении наградил группу азатамартиков (ополченцев-добровольцев)

Премьер-министр Армении Карен Карапетян по случаю 25-летия формирования 5-й мотострелковой добровольческой бригады, внесшей значимый вклад в победы, одержанные в Арцахской освободительной войне, вручил награды группе азатамартиков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, за активное участие в Арцахской войне и защите границ родины, а также по случаю 25-летия формирования 5-й добровольческой бригады Карен Карапетян наградил памятными медалями премьер-министра председателя правления добровольческого объединения «Еркрапа», героя Арцаха, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, члена правления добровольческого объединения «Еркрапа», советника председателя правления добровольческого объединения «Еркрапа», участника четырехдневной апрельской войны, младшего лейтенанта, кандидата экономических наук Месропа Манукяна, заместителя председателя правления, руководителя аппарата добровольческого объединения «Еркрапа», участника Арцахской войны и четырехдневной апрельской войны, капитана Хачика Мкртчяна и члена правления добровольческого объединения «Еркрапа», председателя Артикского территориального отделения добровольческого объединения «Еркрапа», участника Арцахской войны и четырехдневной апрельской войны, старшего лейтенанта Анана Восканяна.

Глава правительства поощрил группу азатамартиков благодарственными грамотами премьер-министра Армении.