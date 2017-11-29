Саудовскому принцу разрешили откупиться от правосудия

Саудовский принц Митаб бен Абдалла, ранее возглавлявший министерство национальной гвардии, вышел на свободу после того, как заключил с властями «приемлемое соглашение» о выплате в казну более миллиарда долларов. Об этом в среду, 29 ноября, как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского чиновника.

65-летнего принца освободили 28 ноября. Ранее Абдаллу рассматривали как одного из главных претендентов на престол. Однако в ночь на 5 ноября по инициативе Национального антикоррупционного комитета, возглавляемого Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом, его задержали в рамках антикоррупционной кампании.

Всего по этому делу были задержаны свыше 200 человек, среди них 11 принцев, а также бизнесмены и высокопоставленные чиновники.

При этом многие эксперты полагают, что истинной целью данной операции — укрепление власти наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда и пополнение казны.

Члены королевской семьи содержатся под стражей в лучшем отеле Эр-Рияда Ritz-Carlton. Из него выселили других постояльцев.