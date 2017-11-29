Обязательное медицинское страхование населения будет введено в Армении в лучшем случае с конца 2019 года. Стоимость страховки будет либо фиксированной, либо будет составлять не более 2% от зарплаты. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян.

«Только после бесперебойной деятельности программы страхования для 612 000 социально необеспеченных людей в 2018 году будет введено обязательное медицинское страхование населения. Существуют две формулы для обязательного медицинского страхования: когда вся страховая стоимость в размере 6000 драмов ежемесячно оплачивается гражданином или когда 50% оплачивается гражданином, а другие 50% - работодателем», - сказал министр, добавив, что опыт показывает, что граждане должны платить, потому что в этом случае увеличивается ответственность за собственное здоровье.

По словам Алтуняна, ежемесячная плата в размере 6000 драмов является беспрецедентно низкой в глобальном масштабе, в том числе для постсоветских стран. Например, в Чешской Республике, где здравоохранение развивалось за короткий промежуток времени, страховой сбор составляет почти 15% от заработной платы.

В Армении зарплаты ниже, поэтому страховой сбор будет ниже.

«Мы смоделировали все ситуации. Даже в случае не обращения к врачу почти 3000 драм ежемесячной платы будут возвращены семьям благодаря скриниговым обследованиям. Мы взимаем эту сумму, чтобы потратить ее на здоровье людей, продлить продолжительность здоровой жизни», - сказал он.