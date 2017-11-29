На заседании МТБЮ хорватский генерал заявил, что принял яд

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приостановил в среду заседание апелляционной палаты после того, как один из осужденных якобы выпил яд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Во время вынесения приговора экс-генерал хорватской армии Слободан Праляк показал, что что-то пьет, а представитель защиты заявила, что Праляк выпил яд. Прямо перед этим председательствующий по этому делу судья Кармел Агиус зачитал решение апелляционной палаты, оставившей в силе ранее вынесенный приговор, предусматривавший 20 лет тюремного заключения. Суд принял решение приостановить заседание и вызвать врачей. Трансляция слушаний на вебсайте МТБЮ приостановлена.

Вместе с Прляком по этому делу проходят глава правительства хорватского государственного образования Герцег-Босна (прекратившего свое существование с окончанием боснийской войны после заключения Дейтонского мирного договора в 1995 году) Ядранко Прлич, бывший член руководства Герцег-Босны Берислав Пушич, бывший главный военный инспектор хорватской армии Миливой Петкович, бывший начальник военной полиции хорватского "Веча Отбраны" Валентин Чорич и бывший министр обороны Бруно Стоич. В 2013 году все они были признаны виновными в военных преступлениях, преступлениях против человечности и серьезных нарушениях Женевских конвенций от 1949 года в период вооруженного конфликта 1991-1995 годов на Балканах и приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 25 лет. Апелляцию на приговор подали и сами осужденные, и прокуратура, посчитавшая вынесенные приговоры слишком мягкими.

В ходе слушаний Агиус сказал, что апелляционная палата нашла определенные ошибки, допущенные судебной палатой в ходе рассмотрения дел всех осужденных. Однако для Прлича, приговоренного ранее к 25 годам тюремного заключения, а также Стоича и Праляка, получивших по 20 лет, они не привели к изменению срока наказания и "не могут являться причиной для проведения суда заново". Приговоры Пушичу, Петковичу и Чоричу председательствующий судья апелляционной палаты огласить не успел.



