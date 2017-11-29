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Президент Армении отбудет с рабочим визитом в Республику Беларусь 


Президент Арменпресс Серж Саргсян 30 ноября с рабочим визитом посетит Республику Беларусь для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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