Президент Армении отбудет с рабочим визитом в Республику Беларусь 

Президент Арменпресс Серж Саргсян 30 ноября с рабочим визитом посетит Республику Беларусь для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.