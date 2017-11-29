В рамках своего официального визита, 29-го ноября министр обороны Армении Виген Саргсян посетил Военную академию Беларуси, в сопровождении армянской делегации.

В ходе визита ему представили структуру этого учебного заведения, которое является кузницей офицерских кадров для ВС Беларуси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

Армянская делегация совершила обход на территории Академии. Во время обсуждений с руководством Академии было принято решение о рассмотрении возможностей сотрудничества между армянскими и белорусскими учебными военными заведениями.

Ранее сообщалось, что 28-го ноября стартовал официальный визит в Беларусь делегации Министерства обороны Армении, возглавляемой министром обороны Армении Вигеном Саргсяном. 28-го ноября делегация Министерства обороны Армении посетила министерство обороны Беларуси.

После официальной церемонии встречи состоялись армяно-белорусские переговоры.

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков выразил уверенность, что визит главы армянского оборонного ведомства послужит стимулом в деле развития двусторонних отношений. По его словам, армяно-белорусские отношения основаны на взаимном доверии, уважении и нерушимой дружбе двух народов. А взаимодействие в сфере обороны, как указал генерал-лейтенант Андрей Равков, с этапа становления переходит в этап долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.



Как сказал Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, позитивные результаты взаимодействия двух государств ощутимы в ряде сфер, необходимо углублять сотрудничество и в сфере обороны. По его словма, подобные визиты служат прекрасным поводом для обмена накопившимся в оборонной сфере опытом и составления нацеленных на будущее программ.

Министр обороны Армении Виген Саргсян,в свою очередь, выразил уверенность в том, что в оборонной сфере армяно-белорусские отношения обладают большим потенциалом. У двух стран есть взаимные обязательства в рамках ОДКБ.

В качестве яркого свидетельства эффективного взаимодействия в рамках ОДКБ он с удовлетворением отметил состоявшиеся в Армении последние широкомасштабные военные учения в формате структуры, в которых активное участие приняли и подразделения ВС Беларуси.

Министр обороны Армении Виген Саргсян рассказал белорусским коллегам о нынешнем этапе армейского строительства в Армении, представил начатые в ВС широкомасштабные реформы, последние законодательные инициативы, касающиеся военной службы, концепции «Нация-армия».

Министры обороны Армении и Беларуси подписали ряд документов, в том числе, программу о сотрудничестве между Министерством обороны Армении и министерством обороны Беларуси на 2018 год.