Президент НКР подписал указ о назначении членов Совета Общественной телерадиокомпании

Согласно закону Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) "О телевидении и радио" и порядку проведения конкурса на замещение вакантного места члена Совета Общественной телерадиокомпании для участия в конкурсе на замещение двух вакантных мест члена Совета обратились три кандидата:

Артур Весмирович Нерсисян - исполнительный директор ЗАО «Общественная телерадиокомпания»,

Нвард Андраниковна Алексанян - главный редактор Общественного радио,

Сурен Азатович Мирзоян - бывший директор ЗАО «Арцахкап», ныне не работает.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, по результатам конкурса, проведенного 28 ноября 2017 года, специальная комиссия признала победившими Артура Нерсисяна и Нвард Алексанян и, приняв за основу вышеназванный закон и порядок, представила Президенту Республики Арцах Бако Саакяну письменное обоснование сделанного выбора для назначения победивших на конкурсе кандидатов членами Совета.

29 ноября Бако Саакян подписал указ о назначении Артура Нерсисяна и Нвард Алексанян членами Совета Общественной телерадиокомпании.