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Армен Геворгян назначен членом совета Контрольной палаты Армении


Президент Армении Серж Саргсян подписал 29-го ноября   указ о назначении Армена Геворгяна членом совета Контрольной палаты Армении, сроком на 6 лет. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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