Делегация Дамаска прибыла на переговоры по Сирии в Женеву

Делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари прибыла в Женеву на второй день межсирийских переговоров, как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости.

На вопрос, как долго он планирует оставаться в Женеве и готов ли он к прямым переговорам с оппозицией, Джаафари ответил: "Посмотрим".

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции — Сирийской комиссии по переговорам — во главе с Насером Харири.