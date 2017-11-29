В Испании семь человек пострадали из-за схода поезда с рельсов

Пассажирский поезд сошел с рельсов на маршруте Малага-Севилья в Испании. Как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы области Андалусия.

"Семь человек получили травмы, трое из них - серьезные, в результате схода с рельсов пассажирского поезда на линии Малага-Севилья", - говорится в сообщении экстренных служб.

Газета El Mundo уточняет, что инцидент произошел в 10:21 по местному времени (12.21 по Москве) на 19-м километре маршрута в районе населенного пункта Арааль, с рельсов сошел третий вагон поезда.