Армянская делегация в ПАЧЭС призывает не ставить экономическую структуру на службу политическим интересам некоторых государств

Делегация НС Армении выступила в ПАЧЭС с заявлением. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении, в заявлении сказано:

«В 25-ю юбилейную годовщину ПАЧЭС на пленарном заседании в столице Украины мы стали свидетелями беспрецедентного явления.

К началу открытия 50-й юбилейной сессии Ассамблеи, когда члены делегаций ждали в зале около часа, выяснилось, что по инициативе Генерального секретаря ПАЧЭС и руководителя украинской делегации главы всех делегаций были собраны для обсуждения какого-то вопроса. Только руководитель делегации НС РА не был приглашен на это обсуждение. Мы квалифицируем это как оскорбление не только армянской делегации, но и всех делегаций и общей структуры.

За 25-летнюю историю ПАЧЭС подобного случая никогда не было, и мы оцениваем эту практику как нарушение традиций и сущности структуры. Такой стиль работы неприемлем и предосудителен для любой парламентской ассамблеи. В знак протеста армянская делегация покинула зал Ассамблеи.

Позже выяснилось, что в итоге вышеупомянутого обсуждения в декларацию внесено изменение о существующих в регионе конфликтах, что полностью противоречит комплексному принципу международного права – неприменению силы и угрозы силы, территориальной целостности и права народов на свободное самоопределение.

Армянская делегация в ПАЧЭС призывает все делегации не поддаваться провокациям, не ставить экономическую структуру на службу политическим интересам некоторых государств, осудить такую практику и вернуться в поле конструктивного сотрудничества, что исходит из сути и традиций ПАЧЭС».