В течение 3 зимних месяцев температура воздуха и уровень осадков будут в пределах нормы

В течение 3 зимних месяцев температура воздуха в самые теплые дни в Ереване составит +8-+10 градусов, а в самые холодные - -20-22 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян, подводя итоги года. В течение 3 зимних месяцев уровень осадков в Ереване будет в пределах нормы.

«В месячном разрезе температура воздуха и количество осадков в декабре, январе и феврале в Армении будут в пределах нормы. Тем не менее, среднемесячная температура еще не позволяет составить представление о том, будет месяц теплым или холодным. Среднемесячная температура может находиться в пределах нормы, но, скажем, 15 дней в месяце могут быть очень холодными, а остальные 15 - сравнительно теплыми», - сказал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, в зимние месяцы на территории Кавказа будет происходить активная циркуляция атмосферы.



«То есть, будут периоды, когда территория Армении будет находиться под вилянием холодных арктических воздушных масс, также будут дни, когда воздействие будут оказывать сравнительно теплые потоки воздуха», - сказал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, в Араратской и Армавирской областях, а также в предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора при проникновении теплых воздушных масс в отдельные дни днем температура может дойти до 8-10 градусов тепла, тогда как во время проникновения холодных арктических воздушных масс в отмеченных регионах температура ночью понизится до 22-24 градусов мороза.

Как сказал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян, в Ширакской и Арагацотнской областях, а также в горах Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора в период проникновения теплых воздушных масс температура днем составит 0-5 градусов тепла, а при холодных арктических потоков воздуха в отмеченных регионах температура ночью понизится 25-30 градусов мороза.

«В Лорийской области при проникновении теплых воздушных масс температура днем составит 5-10 градусов тепла, а в холодных арктических воздушных масс - ночные температуры будут достигать 22-27 градусов мороза. В Тавуше в отдельные дни температура воздуха повысится до 8-13 градусов тепла и понизится в отдельные дни до 12-16 градусов мороза», - сказал начальник Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.По его словам, в предгорьях Сюникской области в период проникновения теплых воздушных масс температура днем составит 2-7 градусов тепла, в долинных регионах - 10-14 градусов тепла, а в дни проникновения холодных арктических потоков ночью в долинах температура составит 10-15 градусов мороза, а в горных районах - 15-20 градусов ниже нуля.