Ученые выяснили, почему астма чаще поражает женщин, чем мужчин

Астма гораздо чаще поражает женщин, чем мужчин, по той причине, что их половые гормоны не блокируют воспаления и не замедляют выделение слизи легкими, как это делает тестостерон. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

"Когда мы начали проводить эти эксперименты, мы были уверены в том, что в развитии астмы виноват эстроген, ускоряющий развитие воспалений, а не замедляющий их, как это делает тестостерон. К нашему удивлению, оказалось, что ключевую роль во всех этих процессах играет только лишь мужской гормон", — заявила Доун Ньюкомб (Dawn Newcomb) из университета Вандербильта в Нэшвилле (США).

Астма — это хроническое воспаление органов дыхания, которое выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющие их сужаться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек, и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза.