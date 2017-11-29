Бывшая принца Гарри загрустила после объявления о его свадьбе

Бывшая девушка британского принца Гарри Крессида Бонас выложила в свой Instagram грустную цитату через сутки после объявления о его помолвке с американской актрисой-мулаткой Меган Маркл, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На картинке, прикрепленной к посту, изображены тянущиеся друг к другу девушка и юноша на карусели. «Неважно, насколько ты считаешь себя образованным, талантливым, богатым или крутым. Главное — как ты относишься к другим людям», — написано на изображении. Девушка подписала пост словом «правда».

Комментаторы в основном согласились с содержанием цитаты и поддержали девушку. Однако одна из пользователей заметила, что «круче было бы промолчать». Юзеры также предположили, что цитата связана с неудавшимися прошлыми отношениями девушки.

28-летняя Бонас регулярно выкладывает у себя на странице посты с вдохновляющими цитатами.

О помолвке принца Гарри с Меган Маркл объявили 27 ноября. Свадьба пары состоится весной 2018 года.

Крессида Бонас встречалась с принцем два года, однако в 2014 году они расстались. Через год в британских СМИ появились слухи об их тайной помолвке, но они не подтвердились. Крессиду и Гарри познакомила двоюродная сестра принца принцесса Евгения. Как и Меган Маркл, Бонас актриса.