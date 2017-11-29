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Арабы построили «умную» суперъяхту


Верфь из Объединенных Арабских Эмиратов Gulf Craft передала заказчику 41-метровую яхту Lulwa (серия Majesty 135). Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Yacht Harbour. Яхта рассчитана на размещение 14 гостей в шести каютах, отделанных мрамором. Силовая установка — два дизельных двигателя по 2600 лошадиных сил; максимальная скорость — 16 узлов (около 30 километров в час).

Особенностью судна является использование технологий «умного дома». Это возможность управления некоторыми функциями — аудиовизуальной развлекательной системой, освещением и оборудованием камбуза — при помощи смартфона.

Имя заказчика и цена проекта не разглашаются.

Gulf Craft — яхтенная верфь, расположенная в Аджмане, ОАЭ. Основана в 1982 году.



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